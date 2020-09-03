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أبو أحمد فؤاد: الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى انهاء الانقسام هو الغاء اتفاقات اوسلو

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 21:09 - 03 سبتمبر 2020
ابو احمد فؤاد ابو احمد فؤاد
تقارير
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  • نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد: نحن نرى ضرورة أن تبقى صيغة الأمناء العامين كمرجعية وأن تنظم اجتماعاتنا
  • أبو أحمد فؤاد: نحن نؤيد كل ما يؤدي إلى مزيد من الوحدة ونؤيد ما طرحه أبو مازن بتشكيل قيادة وطنية موحدة
  • أبو أحمد فؤاد: نؤيد دعوة أبو مازن للحوار الوطني الشامل لأنه المفتاح لحل الخلافات فيما بيننا
  • أبو أحمد فؤاد: يجب تطبيق ما نتخذة من قرارات ونحن نثمن أي خطوة ايجابية في غزة والضفة والشتات
  • أبو أحمد فؤاد: الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى انهاء الانقسام هو الغاء اتفاقات اوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال
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