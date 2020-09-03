- نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد: نحن نرى ضرورة أن تبقى صيغة الأمناء العامين كمرجعية وأن تنظم اجتماعاتنا
- أبو أحمد فؤاد: نحن نؤيد كل ما يؤدي إلى مزيد من الوحدة ونؤيد ما طرحه أبو مازن بتشكيل قيادة وطنية موحدة
- أبو أحمد فؤاد: نؤيد دعوة أبو مازن للحوار الوطني الشامل لأنه المفتاح لحل الخلافات فيما بيننا
- أبو أحمد فؤاد: يجب تطبيق ما نتخذة من قرارات ونحن نثمن أي خطوة ايجابية في غزة والضفة والشتات
- أبو أحمد فؤاد: الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى انهاء الانقسام هو الغاء اتفاقات اوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال
موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبة الصرف
18:41 - 26 اغسطس 2020