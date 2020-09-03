وقفة تضامنية مع الأسير "ماهر الأخرس" في بلدته سيلة الظهر قضاء جنين

نظمت اليوم الخميس، عائلة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال" ماهر الأخرس" وقفة تضامنية مع ابنها المضرب عن الطعام لليوم 39 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

وشارك في الوقفة التي نظمت وسط بلدته السيلة الحارثية قرب جنين شمال الضفة الغربية، عائلة الأسير الأخرس وأهالي بلدته و وشخصيات من حركة الجهاد الإسلامي وممثل نادي الأسير في المدينة واسرى محررين ونشطاء.

وطالبت عائله الأسير الأخرس خلال هذه الوقفة العمل الجاد والفوري للإفراج عن ابنها الاسير، وخاصة بعد تدهور وضعه الصحي.

وكانت محكمة عوفر الاستئنافية العسكرية الإسرائيلية أجلت قبل يومين (الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر) عقد جلسة استئناف الأسير الأخرس بحجة عدم علم النيابة العامة باضرابه عن الطعام.

ويعاني الأسير الاخرس من أوضاع صحية سيئة أجبرت إدارة مصلحة السجون على نقله في 27 من آب/أغسطس الفائت من زنازين عزل سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة بعد فقدانه ما يزيد عن 20 كيلو من وزنه.

واعتقل الاخرس في 27 تموز/ يوليو الفائت، وأعلن عن إضرابه عن الطعام بعد تحويله للاعتقال الإداري أربعه أشهر قابلة للتجديد.











