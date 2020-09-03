هنية: دخلنا مرحلة من الحوار الجاد وعلينا الإقلاع وانهاء الانقسام وبناء موقف فلسطيني موحد

هنية: نجتمع اليوم لنقول إن الشعب الفلسطيني سيبقى موحدا في الداخل والخارج

هنية: الاجتماع عقد بتوافق معنا ولذلك أحيي هذه الخطوة وهذا الاتجاه الذي يفتح أمامنا أفق ومرحلة جديدة

هنية: نحن أمام منعطف تاريخي .. نحن كحماس لنا رؤيتنا واستراتيجيتنا وخياراتنا المعروفة كما كل فصيل له استراتيجياته وخياراته وآليات عمله .. لكن مساحة العمل المشترك السياسي والميداني .. نحن متمسكون برؤيتنا ولن نتنازل عن شبر واحد من فلسطين ولن نعترف بإسرائيل .. وإسرائيل ليست جارة وهي جزء من الأزمة وليست جزء من الحل وليست جزء من المنطقة وهي عدو وستبقى عدو وخيارنا بالتأكيد المقاومة الشاملة وهذا موقفنا

هنية: صفقة القرن تهدف لإعادة ترتيب مصفوفة الأصدقاء والأعداء في المنطقة .

هنية: صفقة القرن والخطط المترتبة عنها تهدف إلى تحقيق أهداف خطيرة أولها ضرب القضية الفلسطينية بضرب ركائزها

هنية: صفقة القرن تهدف لإعادة ترتيب مصفوفة الأصدقاء والأعداء في المنطقة.

هنية: نقلنا مرحلة الجمود لنتحدث مع بعضنا بعقل مفتوح وصدر مفتوح بدون خلفيات لتسجيل خلفيات أو تحميل مسؤوليات تاريخية أو سياسية لنضع القضية على الطاولة لنعيش المصير المشترك.

هنية: تشكيل لجنة تبحث تطوير العمل الكفاحي ولجنة أخرى لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة ثالثة تكون ثنائية بين حماس وفتح لإنهاء الانقسام