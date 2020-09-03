معروف: المرحلة المقبلة حاسمة في مواجهة كورونا خاصة بعد المنحنى الخطير في تسجيل الإصابات

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن أمس الأبعاء، شهد منحنى خطير في تسجيل الإصابات بفيروس (كورونا).

وأوضح معروف في تصريحات صحفية أن المطلوب من المواطنين في ضوء الاعلان سلسلة الاجراءات الجديدة، وتحديدا فيما يخص منطقة شمال قطاع غزة، ومحافظة غزة، ضرورة الالتزام بإجراءات حظر التجوال والبقاء في المنازل وعدم التهاون في تنفيذ التوجيهات الصادرة لهم من وزارتي الصحة والداخلية.

وقال "هذا الأمر يشكل مرحلة حاسمة في الايام المقبلة، وعلى طريقة التعامل مع انتشار الجائحة، ومع تطويق بؤر العدوى والحد من انتشارها، فإن ذلك يرتبط أساسا بمدى التزام المواطنين بالاجراءات".

وأضاف: "نأمل أن يتفهم المواطنون، كل الاجراءات التي تمت بفصل محافظة شمال قطاع غزة بهذا الشكل، وأن يتعاونوا في تنفيذ الاجراءات المطلوبة للحد من انتشار العدوى".

وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أوضح معروف، أن وزارة الاقتصاد الوطني، حولت 172 تاجراً للنيابة العامة وفق محاضر جرى اتخاذها بحقهم؛ للتلاعب بالأسعار والاحتكار او الغش التجاري، منوها في الوقت ذاته إلى ان النيابة العامة تتابع إجراءاتها في هذا السياق.

وفي سياق آخر، أكد معروف أن النيابة العامة تتابع اجراءاتها القانونية بحق مثيري الشائعات ومروجيها، منوها في الوقت ذاته إلى أنها تابعت أكثر من 320 شكوى ومخالفة مرتبطة بقضايا النشر، واتخذت بعض المقتضيات القانونية التي وصلت للتوقيف لبعض مروجي الشائعات، وعددهم أربعة أشخاص، واتخاذ المقتضى القانوني بحق عشرة آخرين.

وفيما يتعلق بالامكانيات اللازمة الطبية، أوضح رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أن هناك افتقار للكثير من الامكانيات اللازمة التي لابد ان تُدعم بها وزارة الصحة، خاصة أن هذه الامكانيات ستشكل عاملا حاسما في قدرة الوزارة على اداء دورها المطلوب في مواجهة الجائحة، على صعيد تدعيم غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وقال: "نأمل في الساعات المقبلة، أن نلمس تحركا حقيقيا من كافة الجهات التي جرى التواصل معها، لتزويد القطاع الطبي الفلسطيني بكافة احتياجاته العاجلة لمواجهة جائحة (كورونا)".