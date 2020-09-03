موعد صرف.. رابط المنحة القطرية 100 دولار لشهر أغسطس 8

كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" عن موعد المنحة القطرية 100 دولار لشهر اغسطس (8)، والتي انتظرها الغزيون طويلاً، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي القطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي الظالم والمستمر.

وأوضحت المصادر الخاصة أن المنحة القطرية 100 دولار ستصرف يوم السبت القادم، لنحو 170 الف مستفيد.

وأشارت المصادر إلى انَّ الساعات القادمة ستشهد نشر رابط للاستعلام عن المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار.

يذكر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي وافق على إدخال المنحة القطرية 100 دولار أمريكي إلى قطاع غزة، بعد أن تشدد نتيجة إطلاق العديد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر إلى أنَّ الصرف سيكون وفق إجراءات مشددة على بنوك البريد خشية من تفشي الكورونا في أوساط المستفيدين.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة تدرس إمكانية إدراج أسماء المحجوبين في المنحة أو إقامة مشاريع خاصة لهم.