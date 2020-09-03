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التحديات الراهنة تتطلب ترتيب البيت الداخلي

الشيخ نخلة: لقاء الأمناء العامين يناقش ملفات مهمة ولابد من اصلاح المنظمة وتحقيق الوحدة

  • فلسطين اليوم
  • 19:07 - 03 سبتمبر 2020
سعيد نخلة سعيد نخلة
تقارير
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كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة ان لقاء الأمناء العامين سيناقش ملفات مهمة، منها التطبيع والهرولة العربية نحو الاحتلال، وملف المصالحة، وملف منظمة التحرير، وما تحتاجه من إصلاح.

وأكد القيادي نخلة في تصريحات لإذاعة القدس أن المطلوب في الوقت الراهن وامام التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية أن يتنازل أطراف الانقسام لصالح الوحدة الفلسطينية، وصولاً إلى وحدة واستراتيجية شاملة.

وتوقع نخلة ان يصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى ان الحالة الفلسطينية بحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال ترتيب وإصلاح منظمة التحرير.

وأشار إلى انَّ التطبيع الجديد ورفع العلم الإسرائيلي في العواصم العربية، يستوجب التصدي لهذا الواقع الذي تدشنه الأنظمة العربية.

واختتم حديثه، أن التحضير لبدء اجتماع الأمناء العامين في رام الله وبيروت جارية على قدم وساق.

 

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