واشنطن تفرض عقوبات على 14 شخصية وكيانا بينها 3 في الإمارات

قررت واشنطن، اليوم الخميس، في إطار "حملة الضغوط القصوى" على إيران، فرض عقوبات على 3 شخصيات و11 كيانا بينها 3 متمركزة في الإمارات.

وتستهدف العقوبات الأمريكية، حسب موقع وزارة المالية للولايات المتحدة، الجديدة أطرافا تتعامل مع إيران في مجال الطاقة حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.

ومن بين الكيانات الـ11 التي تم فرض العقوبات عليها 3 شركات متمركزة في الإمارات وهي "CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC" و"PETROTECH FZE" و"TRIO ENERGY DMCC".

كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.

وتتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.

وفرضت أمريكا مجموعات من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.

من جانبها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران