أبو حسنة: لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بالعملية التعليمية

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن عملية التعليم سواء كان عن بعد أو دوام جزئي، مضيفاً أن هناك رؤية تتشكل حول آلية التعليم وتحتاج المزيد من الوقت.

وأوضح أن قرار آلية التعليم يتعلق بالحالة الوبائية ونشاطات وزارة الصحة والجهات المعنية. مؤكداً أن تفشي وباء كورونا في غزة يزيد من الأعباء على الأونروا.

وأشار إلى أن الأونروا ستطلق نداءً هامًا في الأيام المقبلة يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أوضح أبو حسنة، أن التحضيرات لتوزيع المساعدات الغذائية التي يستفيد منها اللاجئين في قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم.