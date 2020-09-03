القدرة: محافظة غزة تتصدر قائمة المصابين بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن محافظة غزة تتصدر أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19) بعد 10 أيام من فرض حظر التجوال في القطاع في محاولة لكسر انتشار الفيروس.

وأوضح القدرة في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس أن المحافظة الثانية التي تتصدر قائمة المصابين بالفيروس هي محافظة الشمال.

وقال: "كلما كانت نسبة التراخي بين المواطنين كبيرة زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا، فلا للاستهتار للحظة واحدة وإلا سندفع الثمن سويًا".

وشدد على أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد بشكل مباشر من عدد الإصابات.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اصابة 500 شخصًا بفيروس كورونا منهم (463 داخل المجتمع و37 من العائدين).