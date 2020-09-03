رابط تحميل الكتب المدرسية الكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس، عن انتهاء تحميل كتب المنهاج الدراسي الخاصة بالفصل الأول إلكترونياً، وأصبح الآن إمكانية تحميل جميع الكتب بسهولة ويسر. اضغط هنا لتحميل الكتب

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنها لن تُفعل الصفوف الافتراضية والتعليم عن بُعد للطلاب رسمياً، إلا بوجود تعليم وجاهي ودوام مدرسي سوء بشكل كامل أو جزئي.

وأشار مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة د. محمود مطر، إلى أن الوزارة لن تعتبر التعليم عن بُعد كبديل عن التعليم الوجاهي في المدارس بل كعامل مساند وداعم له.