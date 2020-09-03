ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

رابط تحميل الكتب المدرسية الكترونيا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:43 - 03 سبتمبر 2020
كتب كتب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الخميس، عن انتهاء تحميل كتب المنهاج الدراسي الخاصة بالفصل الأول إلكترونياً، وأصبح الآن إمكانية تحميل جميع الكتب بسهولة ويسر. اضغط هنا لتحميل الكتب

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنها لن تُفعل الصفوف الافتراضية والتعليم عن بُعد للطلاب رسمياً، إلا بوجود تعليم وجاهي ودوام مدرسي سوء بشكل كامل أو جزئي.

وأشار مدير عام الإشراف التربوي في الوزارة د. محمود مطر، إلى أن الوزارة لن تعتبر التعليم عن بُعد كبديل عن التعليم الوجاهي في المدارس بل كعامل مساند وداعم له.

الأكثر مشاهدة

متعلقات