الميناوي يوضح آلية العمل بسيناريو العودة للمدارس.. ماذا بشأن التعليم عن بعد؟

أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، معتصم الميناوي، آلية العمل في السيناريوهات المتوقعة حال بدأ العام الدراسي الجديد (2020 – 2021).

وقال الميناوي في تصريحات صحفية: "إن العام الدراسي لم يبدأ بعد وما يجري فقط هو تواصل الوزارة مع المعلمين والطلبة، ولا نريد لوقت الفراغ أن يكون سيف مسلط على رقابنا ويذهب دون استفادة".

وأضاف: "هناك اجتماعات ماراثونية تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الخطط اللازمة لبدء العام الدراسي"، مؤكدًا أن التعليم عن بُعد ليس الأساس في هذه المرحلة، ولا يُقيم الطالب بناء عليه، وإنما هو لسد الفراغ لدى الطالب وتمكين المعلم من التواصل مع طلابه.

وشدد الميناوي على استكمال عملية التعليم عن بُعد هو استراتيجية تنتهجها الوزارة في الحوسبة التعليمية عبر بوابة روافد التعليمة، لتمكين الطالب من الاستفادة من الكتب التعلمية بمختلف المراحل، والاطلاع عليها إلى حين العودة الآمنة للمدارس.

وحول العودة للتعليم الوجاهي قال: "العودة الآمنة للمدارس وفق الخطة المعدة سابقًا ضمن السيناريو رقم (2) سيكون ثلاثة أيام دوام في الأسبوع، بحيث لا يزيد عدد الطلاب عن 20 طالبًا في الفصل الواحد".