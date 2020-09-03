معارض اماراتي يكشف: فريق متخصص لمهاجمة رافضي التطبيع

كشف المعارض الإماراتي إبراهيم آل حرم عن معلومات متعلقة بوجود حسابات للفريق الأمني المتخصص في مهاجمة الرافضين للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المعارض آل حرم في تغريدة عبر حسابه بتويتر أن "فريقا مكونا من 300 شخص ميزانيته تفوق 25 مليون درهم ووظيفته إعطاء شعور للمتابع بأنهم يمثلون شعب الإمارات، من خلال الهجوم على قطر وتركيا والإسلاميين والربيع العربي"، مضيفا "لا تظن أنهم شعب الإمارات".

وقال في تغريدة أخرى، "أعزائي المرتزقة.. انتهى وقت التسلية في الردود عليكم لأن خطابنا ليس معكم فأنتم أدوات أعانكم الله على شظف العيش وقسوة الحياة.. وإنما خطابنا مع سيدكم الذي علمكم التصهين وأمركم بالتطبيل".

وعلق أحد المغردين قائلا "كفيت ووفيت يا أخوي إبراهيم، خير من يمثل أبناء الإمارات الشرفاء، لأن المطبع لا يمثل إلا نفسه.. التطبيع خيانة".

وكتب آخر "لو هم رجال ولاد رجال يطلقون عنان الحرية لكل الآراء"، وتابع "سنرى أن 99% من شعب الإمارات ضد التطبيع".