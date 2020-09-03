شهداء الاقصى تحمل الاحتلال مسؤولة استشهاد الاسير داوود الخطيب

نعت كتائب شهداء الأقصى-جيش العاصفة- الشهيد الأسير داوود الخطيب الذي استشهد يوم أمس الاربعاء نتيجة لسياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليلتحق ضمن شهداء الحركة الأسيرة.

وأكدت شهداء الاقصى في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الخميس، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياسة ممنهجة لقتل الأسرى جسديًا ومعنويًا وذلك تحت غطاء كامل من أجهزة أمن الاحتلال وحكومته.

وحملت الكتائب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ارتقاء الأسير: داوود الخطيب وعن حياة كافة الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية وخاصة المرضى، مطالبة العدو بالإفراج الفوري عنهم دون أية شروط.

ودعت كتائب شهداء الأقصى، هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى في سجون الاحتلال، وتطبيق النص القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة حول أسرى الحرب، والضغط على الاحتلال.

وطالبت الكتائب، الصليب الأحمر بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وتقديم العلاج المناسب لهم، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية، والمخاوف الجدية التي طرأت على صحتهم في ظل زيادة تسجيل حالات كورونا داخل السجون.

وجددت كتائب شهداء الاقصى –جيش العاصفة- تأكيدها على مواصلة الجهاد والنضال حتى نيل كافة الحقوق المشروعة للحرية والاستقلال لجميع الاسرى الابطال.



