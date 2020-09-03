فيديو قفزة محمد صلاح تزلزل الملعب والسبب!



انتشر فيديو محمد صلاح عبر منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم وهو يزلزل مدرجات الملعب عندما يقفز بصورة خيالية تصل تأثيرها إلى الفضاء الخارجية.

ويبلغ صلاح 28 عامًا حيث نشر الفيديو على حسابه الشخصي على انستغرام يوم أمس الأربعاء، كما نشر صلاح مقطع رسوم متحركة دعائي لحذاء رياضي من صناعة شركة "أديداس"، إحدى الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الألبسة والأدوات الرياضية.

يظهر صلاح في الفيديو وهو يرتقي عاليا "بمساعدة الحذاء" ويسددها صاروخية تزلزل الملعب والمدرجات ويصل تأثيرها إلى الفضاء الخارجي!.

وحصد الفيديو أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال يوم واحد من نشره عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام" والذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.

وحقق صلاح العديد من الجوائز الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما توج رفقة "الريدز" بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

واكتفى صلاح بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي "البريميرليغ" الموسم المنصرم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.