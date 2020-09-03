مهرجون في غزة يكسرون الملل وينثرون الفرح ويقدمون النصائح للأطفال

ثلاثة شبان يرتدون ملابسًا غير متناسقةُ الألوان، أحدهم يضع باروكة فوق رأسه وأخر يرتدي دمية البطة، وثالثٌ يضع على رأسه شكلًا يُشبه "عرف الديك" ويجوب ثلاثتهم شوارع مدينة غزة بشكل مضحك وملفت للانتباه.

يحاول الشبان الثلاثة كسر الروتين اليومي والملل الذي يعيشه سكان القطاع لا سيما الأطفال في ظل استمرار حظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا، ويهدف الشبان للتأكيد على ضرورة بقاء الأطفال وذويهم داخل المنازل خشية من اصابتهم بالفيروس.

صوت "الزمامير" التي يطلقها الشبان، كانت اشارة للأطفال وذويهم بأن هناك ضيفٌ جميل ومضحك على باب المنزل، فيخرج الأطفال وذويهم من الشبابيك والأبواب ووجوههم مملؤة بالفرح والسعادة لما يشاهدون من حركات بهلوانية مضحكة تكسر الروتين والممل الذي يعيشون فيها منذ نحو 10 ايام من الحجر المنزلي.

الفرحة لم تقتصر على الاطفال بل لاقت استحسان العائلات التي لم تفوت أي لحظة لمشاهدة عروض المهرجين مع أطفالهم.

"فايز أبو عكر" أحد أعضاء فريق "ألوان الترفيه" الذي يجوب أزقة وشوارع غزة اتخذ على عاتقه مبادرة شبابية وبجهد شخصي لينثر الفرحة في وجوه الاطفال ويكسر الملل، اضافة إلى أنه يسعى لأن يكون مرشدًا مهمًا للأطفال من أجل توعيتهم وتشجيعهم على ارتداء الكمامات والقفازات في اطار الوقاية من فيروس كورونا.

وتحمل المبادرة التي يقودها أبو عكر عنوان "خليك بالبيت احنا راح نجيك" تحفيزًا للأطفال من أجل البقاء في المنازل وعدم الخروج منها مطلقًا تحت أي ظرف كان لحماية انفسهم من انتشار فيروس كورونا في القطاع.

وتهدف المبادرة كما يقول أبو عكر على رسم الفرحة على وجوه الاطفال وكبار السن من خلال استقبال الاطفال لهم عبر الشبابيك والأبواب، مؤكدًا أن مبادرته الشبابية تهدف ايضًا إلى تقدم النصح والارشاد للأطفال للحفاظ على الوقاية من كورونا.

ويقدم الشبان النصح والارشاد للأطفال بضرورة ارتداء الكمامات، وغسل اليدين ومنع التجمعات والتكدسات اضافة إلى التزام البيت وتطبيق الارشادات الوقائية التي تطلقها وزارة الصحة ووزارة الداخلية من اجل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

ويُلاحظ من خلال بعض الصور والفيديوهات التي التقطها مراسل "وكالة فلسطين اليوم" أن المهرجون يقدمون الحركات البهلوانية المضحكة على بعد امتار عدة من الاطفال وربما تصل إلى 10 امتار كدليل على التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

ويعيش سكان قطاع غزة في هذه المرحلة ايام صعبة جدًا في ظل انتشار فيروس كورونا في جميع المحافظات مما دفع وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات مشددة أهمها فرض حظر التجوال في كافة المحافظات مع التخفيف داخل بعض المناطق التي لم يصل اليها الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ اكتشاف الحالة الأولى للمصابة بفيروس كورونا بتاريخ (18 – 8 – 2020) حتى تاريخ (3 – 9 – 2020) نحو 465 اصابة داخل قطاع غزة ليبلغ اجمالي عدد المصابين منذ شهر مارس وحتى اليوم 581، بينما الحالات النشطة 500 (463 داخل المجتمع و37 من العائدين) وتوفي 5 مصابين.

















