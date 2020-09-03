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ظهور فصيل جديدة من فيروس كورونا في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:25 - 03 سبتمبر 2020
كورونا في مصر كورونا في مصر
تقارير
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كشفت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة القاهرة، عن ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا المُستجد، في مصر، يهاجم الجهاز الهضمي.

وقالت شوقي في تصريحات صحافية: "كورونا لسه موجود ولازم نكون على حذر، وفي ظل رجوع المدارس، لازم نخلى بالنا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضافت، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأساسية وهي، غسل الأيدي بالماء والصابون في كل الاتجاهات لمدة 20 ثانية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وعن الفصيل الجديد من الفيروس، كشفت أستاذ الصحة العامة عن ظهور فصيل من فيروس كورونا في مصر يُهاجم الجهاز الهضمي ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها بعد كل شخص بالكلور المخفف.

ونصحت شوقي بضرورة ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أنه صدر قرار بتوزيعها على بطاقات التموين للحفاظ على صحة المواطنين، وأن أي شخص لديه سعال أو ارتفاع درجات الحرارة يجب عليه ارتداء الكمامة باستمرار حتى داخل المنزل.

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