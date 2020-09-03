حركة المجاهدين: اجتماع الأمناء العامون للفصائل خطوة مهمة تنقصها خطوات أخرى

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية" أن اجتماع الأمناء العامون للفصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي المزمع عقده اليوم الخميس، هو خطوة مهمة لكسر حالة الجمود في عجلة المصالحة الداخلية تنقصها خطوات مهمة أخرى.

وقالت الحركة في بيان لها، أن المطلوب اليوم في ظل التحديات التي تعصف بفلسطين قضية وشعبا وأرضا هو إعادة بناء المنظومة السياسية الفلسطينية على أسس سليمة.

وأضافت، أن نجاح أي جهود لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي يتطلب عدم إقصاء فصائل مهمة على الساحة - كفصائل المقاومة - في القرار والمؤسسات الوطنية، كما نؤكد على ضرورة توسيع الإطار القيادي لمنظمة التحرير ليشمل فصائل المقاومة.

ودعت إلى برنامج وطني جامع يقوم على أساس التحلل من قيود أوسلو ونبذ التنسيق الامني، والتمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها، ويشارك فيه الكل الفلسطيني دون تفرد أو إقصاء.

وشددت على ضرورة سحب منظمة التحرير اعترافها باسرائيل في خطوة عملية لمواجهة موجة التطبيع العربية.

وأكدت حركة المجاهدين، أن السلطة مطالبة بوقف كل الاجراءات المتخذة ضد غزة فلن ينضج أي مشروع وحدوي في ظل معاناة غزة.