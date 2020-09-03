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وفد وزاري يصل غزة قادماً من رام الله برئاسة وزيرة الصحة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:01 - 03 سبتمبر 2020
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تقارير
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من المقرر أن يصل قطاع غزة يوم غدٍ الجمعة، وفداً وزارياً من رام الله يرأسه وزيرة الصحة د. مي الكيلة للاطلاع على صورة الأوضاع هناك في ضوء تفشي فيروس كورونا داخل القطاع وموافاته باحتياجاته.

وقالت الكيلة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إن الوفد الوزاري سيذهب مكلفا من قبل الحكومة وسيحمل معه مجموعة من الاحتياجات التي طلبها من بينها 20 شاحنة محملة بالأدوية خاصة بمرض كوفيد-19 والأمراض المزمنة والقطاع الصحي بشكل عام وستصل يوم السبت أو الأحد مشددة على أنه يتم للنظر للوضع الصحي في المحافظات الجنوبية تماما كما هو في المحافظات الجنوبية.

من ناحية أخرى، قالت الكيلة، إنه ورغم تسطح المنحنى الوبائي لفيروس كورونا إلا انه لا زال مرتفعا وهذا ما يستدعي التشدد بالالتزام بالإجراءات الوقائية للعمل على حصر انتشار الفيروس، مضيفة أنه طالما لا يوجد التزام وتقيد بالتعليمات فإن الفيروس سيواصل الانتشار ويهدد المجتمع.

وجددت وزيرة الصحة دعوتها للمواطنين بأن يقفوا أمام مسؤولياتهم ويلتزموا بالتعليمات المتمثلة بوضع الكمامة والتباعد.

وفيما يتعلق بانطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم قالت الكيلة إن وزارة التربية والتعليم وضعت كل جهودها لاعتماد نظام تعليمي يتناسب مع مواجهة فيروس كورونا وأقرت كل القيود والتعليمات اللازمة من أجل حماية الطلبة، داعية الأهالي بأن يستمعوا لتعليمات وزارتي الصحة والتعليم.

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