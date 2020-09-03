وفد من حركة الجهاد يزور ذوي الأسيرين معتصم سمارة وأحمد الجيوسي

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في محافظة طولكرم يتقدمه والد الشهيد القائد/ خالد صقر أبو ساري مساء أمس الأربعاء ذوي الأسير المجاهد/ معتصم سمارة من مدينة طولكرم للاطمئنان عليهم، وتهنئتهم بسلامته وانتصاره بعد إنهائه إضرابه عن الطعام الذي استمر سبعة أيام وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الاعتقالي.

يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر سمارة بتاريخ 07/11/2019م مع شقيقه عدنان بعد اقتحام منزليهما ونقلتهما إلى التحقيق في الجلمة، وبعد 10 أيام على اعتقاله أصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقال إداري لأربعة أشهر دون تهمة، كما أنه أسير محرر أمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال، منها 15 عامًا متواصلة، وأطلق سراحه في يناير 2016م، وأعيد اعتقاله مره أخرى في نيسان 2017م أثناء مروره على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، وحول إلى الاعتقال الإداري، وأمضى خلالها عاما كاملًا.

كما زار وفد حركة الجهاد الإسلامي ذوي الأسير المجاهد/ أحمد الجيوسي وقدم تهانيه بميلاد الطفل (أويس) وذلك بعد أن تمكن الأسير المجاهد/ أحمد من تهريب نطفة من داخل السجن؛ ليحقق انتصارًا جديدًا على إرادة وعنجهية الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد/ أحمد الجيوسي اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 08/03/2002م، وصدر بحقه حكمًا جائرًا بالسجن المؤبد 35 مرة إضافة إلى 10 سنوات وذلك على خلفية الانتماء إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام المسئولية عن عدد من العمليات الاستشهادية، أبرزها عملية الاستشهادي عبد الباسط عودة في فندق بارك في "نتانيا" والتي قتل فيها ما يقارب من 32 صهيونيًا، إضافة إلى عملية الاستشهادي محمود مرمش والتي قتل فيها أيضًا عدد من الصهاينة.









