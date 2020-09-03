روسيا تسمح للصين بإجراء اختبارات لقاح ضد كورونا على أراضيها

سمحت روسيا لشركة صينية بإجراء اختبارات المرحلة الثالثة للقاح مضاد لفيروس كورونا، داخل أراضيها.

وأوضح موقع "Clinical Trials Arena" اليوم الخميس، أن اللقاح "Ad5-NCov" سيتم إنتاجه في موسكو بالتعاون مع شركة بيتروفاكس الروسية.

وذكر الموقع أن الشركة الصينية طورت اللقاح الذي ما زال قيد الاختبار، مع الأكاديمية العسكرية الطبية في الصين.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها في عدد من الدول، منها باكستان والسعودية والبرازيل وتشيلي.

يذكر أن الشركة المذكورة، أجرت اختبارات المرحلتين الأولى والثانية في الصين.