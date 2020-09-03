صحفي (إسرائيلي):اتفاق الامارات حمل كثيرًا من التفاؤل

قال الصحفي الإسرائيلي "روعي كايس"، اليوم الخميس، إن ""اتفاق الامارات و(إسرائيل) حمل كثيرا من التفاؤل، إلى جانب الفوائد الاقتصادية والأمنية للطرفين، وأن الاتفاق خطوة جديدة في الشرق الأوسط، وتطيح بجدران قديمة".

وأضاف كايس مراسل التلفزيون الإسرائيلي 11، خلال زيارته الامارات، أنه "التقى بالعديد من الإماراتيين، الذين وجد بعضهم صعوبة في الحديث معي عبر الكاميرا، رغم أني منذّ اللحظة التي مشيت فيها في دبي لم أشعر بالعداء، لم نواجه عقبات، وتحركنا بحرية".

وأوضح أن الاماراتيين كسروا العرف السائد بأنه بدون حل كامل للقضية الفلسطينية، لا يمكن تطبيع العلاقات الإسرائيلية العربية، مشيرًا إلى ان تراجع وهج أبو ظبي في القضية

ويرى أن خطوة الامارات التاريخية بعلاقاتها مع (إسرائيل) ستعود بإمكانات هائلة للتعاون، وأن قادة الإمارات نظروا للأمور بعقلانية، ويخرجون من معادلة الاهتمام العاطفي وشعارات القضية الفلسطينية، وانهم اتخذوا هذه الخطوة، لأنهم يعتقدون أن الثمار التي ستنتجها ستكون كبيرة، وفق موقع عربي 21.

أما على صعيد ردود الفعل العربي أكد كايس، أن الإمارات والسعودية تبث في معظم الأشياء على نفس الموجة، وأن أبو ظبي تستفيد من الفراغ القيادي الذي نشأ في العالم العربي، في التقارب مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة.

وذكر أن "البلدين يشبهان معًا الجو السياحي والاقتصادي، حيثُ أن السياح يأتون هناك بحرية أكبر بكثير من الدول العربية الأخرى، رغم وجود مسجد في كل زاوية تقريبًا، بجوار ناطحات السحاب ومراكز التسوق وأماكن الجذب السياحي".

ونصح الصحفي، السياح الإسرائيلي بالبدء في التخطيط لقضاء إجازة في دبي التي تعتمد في اقتصادها على عائد السياحة.

وقال كاتس الإسرائيلي: إن "إن حقيقة وجود دولة عربية أو دولتين يمكن للإسرائيليين السفر إليها، وزيارتها ستساعد في كسر الحاجز النفسي، وسيتجاوز كل الفوائد الاقتصادية والأمنية".