اقتصاد غزة: إحالة 172 تاجرًا وبائعًا بسبب التلاعب في الأسعار

أحالت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، ١٧٢ تاجرًا وبائعًا للمواد الغذائية والخضروات والصيدليات، بسبب تلاعبهم في الأسعار والاحتكار، إلى النيابات العامة لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن هؤلاء المخالفين تم إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأربع ايام السابقة.

وبيّنت الوزارة، أنها استدعت ١٢ شخص من أصحاب المولات والمراكز التجارية الكبرى وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الاسعار سواء في عمل الديليفري أو التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.

وأشارت إلى أن المخالفين التي تم احالتهم إلى النيابة العامة، على النحو التالي:

١- محافظة غزة: ٥٩ شخص .

٢- محافظة الشمال: ٤١ شخص.

٣- محافظة الوسطى: ٢٧ شخص.

٤- محافظة خان يونس: ٢٢ شخص.

٥- محافظة رفح: ٢٣ شخص.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، قد حذرت مرارًا التجار والباعة من التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، بأنها ستحيلهم إلى النيابة العامة، في ظل إجراءات فيروس كورونا، وحظر التجوال.