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بحسب إقامته: الاحتلال يعاقب أسير مقدسي محرر مرتين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:08 - 03 سبتمبر 2020
صلاح الحموري صلاح الحموري
تقارير
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سلمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، الأسير المقدسي المحرر "صلاح الحموري" قرار صادر مما يسمى ب"وزير الداخلية" الصهيوني اريه درعي يقضي ببدء اجراء سحب اقامته المقدسية بحجة نشاطه في تنظيم الجبهة الشعبية و منحه ثلاثين يوما للاعتراض.

ويحمل الحموري الجنسية الفرنسية وهو يثير مخاوف بنية الاحتلال ترحيله إلى فرنسا بعد هذا القرار.

والمحرر الحموري اعتقل أكثر من مرة من قبل السلطات الإسرائيلية وقضى ما يزيد عن  ثمان سنوات داخل سجون الاحتلال، أفرج عنه قبل أشهر، وهو متزوج من سيدة فرنسية ابعدتها سلطات الاحتلال عن فلسطين في العام 2016.

 

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