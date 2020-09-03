قاسم ينفي علاقة "حماس" بأموال وممتلكات صادرتها (إسرائيل)  

نفى الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم الخميس، علاقتها بأشخاص أو جهات، تدعي (إسرائيل) أنها قامت بمصادرة أموال وممتلكات، خاصة بهم.

وعدّ قاسم، أكاذيب الاحتلال لحركته بأنها تأتي لتضليل الرأي العام"، وفق وكالة "الاناضول".

وقال الناطق: إن "الاحتلال يستخدم الأكاذيب، لتبرير عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأوضح أن الاحتلال يلجأ لخطوات استعراضية مبنية على أكاذيب و فبركات، بعد عجزه على مواجهة الشعب الفلسطيني.

أمس، وقع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، على أربعة أومر، تقضي بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات وأشخاص، تتهمهم (إسرائيل) بالعمل لصالح حركة "حماس"، وفق القناة السابعة العبرية.