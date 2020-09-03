إصابة المصارع الامريكي "ذا روك" بفيروس"كورونا" وعائلته

أصيب المصارع العالمي الأمريكي دواين جونسون "ذا روك"، اليوم الخميس، بفيروس كورونا المستجد، وعائلته.

وأعلن "ذا روك"، في فيديو مسجل نشره عبر حسابه "الانستغرام" عن إصابته وزجته وابنتاه بالفيروس، مطمئنًا جمهوره عن وضعه الصحي الجيد، ودعاهم إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال المصارع (48 عامًا): "من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها. لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة".

وأضاف أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقريين جدًا.

أوضح "ذي روك" الذي حل للسنة الثانية توالياً في المرتبة الأولى ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جداً.

ومن هذا المنطلق، حضّ محبّيه على التزام الحذر، ناصحاً إياهم بعدم استقبال أيّ كان إلا إذا كانت الفحوص أظهرت أنه لا يحمل فيروس كورونا،

ودعا "روك" كافة المواطنين إلى وضع الكمامات وأن يعززوا جهازهم المناعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، للتغلب على عدوى (كوفيد-19)".