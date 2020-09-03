الخليل: إغلاق مدرسة ثانوية وحجر المعلمات والطالبات بسبب "كورونا"

أعلن محافظ الخليل بالضفة المحتلة، جيرين البكري، اليوم الخميس، إغلاق مدرسة بنات الفوار الثانوية في المحافظة، مدة 10 أيام، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بداخلها.

وأكد البكري، أن الجهات الرسمية حجرت معلمات وطالبات مدرسة الفوار، منزليًا، خشية من تفشي الفيروس.

أمس، أعلنت وزيرة الصحة برام الله، د. مي الكيلة، تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 266 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5418 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.