روسيا تستأنف حركة الطيران الدولي مع دول عربية

أعلنت السطات الروسية، اليوم الخميس، استئناف حركة الطيران الدولي مع كل من مصر والامارات وجمهورية المالديف، وذلك بعد توقفها أشهر عدة، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حول العالم.

وقع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، قرارا باستئناف حركة الطيران الدولي المتبادل مع الدول الآتية: مصر (القاهرة)- 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)- رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)- رحلتان أسبوعيا".

وأكد مجلس الوزراء الروسي، أن "مقر العمليات يواصل مراقبة الوضع والعمل على توسيع قائمة البلدان التي يمكن استئناف الحركة الجوية معها".

يشار إلى أن موسكو قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 آذار/ مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، ولاحقًا مددت الحظر في الثاني من حزيران/ يونيو حتى أوائل أغسطس/ آب.