غزة تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومنحنى التفشي يتصاعد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 3/9/2020، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدةً أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.

وبينت الوزارة، في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1421 عينة، فيما أن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 98 ) حالة.

وذكرت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 581 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 500 / (463 من المجتمع و 37 من العائدين)، متعافين 76 ، ووفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين ).

وشددت الوزارة على أن التزايد في عدد الاصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وأكدت أن الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وقالت:"نضاعف الجهود على مدار الساعة من أجل احتواء الوباء والايام القادمة مهمة في كسر حلقات التفشي".

وأضافت أن تراخي واستهتار شريحة من المواطنين بالضوابط الوقائية زاد من الاصابات وتفشي الوباء بين مناطق قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة التقيد التام بالاجراءات الوقائية والتزام البيوت وعدم الخروج الا للضرورة القصوى مع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.