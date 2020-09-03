الكيلة سنرسل20 شاحنة من الأدوية ومستلزمات "كورونا" إلى غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن الصحة سترسل 20 شاحنة من الأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس "كورونا" إلى قطاع غزة.

وقالت الكيلة، في تصريحات صحفية: "سنذهب بوفد وزاري إلى غزة من أجل الاطلاع على احتياجاتها، ونحن نوافي القطاع باحتياجاته باستمرار، وسنستمر في ذلك”.

وأضافت: أنه "سيكون معنا مجموعة من الاحتياجات التي طلبوها، وسيكون هناك 20 شاحنة أدوية ستنطلق اليوم من مستودعاتنا لتصل السبت أو الأحد، حيث يتواجد فيها أدوية لها علاقة بمرض (كوفيد-19)، ولها علاقة بالقطاع الصحي والأمراض المزمنة، ونحن نتطلع إلى أبناء شعبنا في غزة كما في الضفة".

ومن المتوقع أن يصل وفد الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة للاطلاع عن كثب حول آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأعربت الكيلة عن أمنيتها، بأن يقف المواطن أمام مسؤولياته، ويتبع التعليمات، المتمثلة بوضع الكمامة، وضرورة التباعد، وهذا شيء بسيط.

وتابعت: "في المدارس عملت وزارة التربية والتعليم، كل جهودها لاعتماد التباعد، ووضع نظام تعليمي يتناسب مع مواجهة فيروس كورونا، ووضعنا كل القيود والتعليمات اللازمة من أجل حماية أطفالنا".

وقالت وزيرة الصحة: "إننا حضرنا كافة الإجراءات من أجل أبنائنا وبناتنا، ووزارة التربية والتعليم تعمل ليلا نهارا من أجل تطبيق ذلك التباعد الاجتماعي في المدارس، وأيضا على الأهالي أن يستمعوا جيداً لتعليمات وزارتي التعليم والصحة".

أمس الاربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل "83" إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 79 حالة من داخل المجتمع و4 من الحجر الصحي، ما يرفع إجمالي الاصابات منذُ مارس، ـ483 حالة.