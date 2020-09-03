الاحتلال يعلن اعتقال شاب من غزة بزعم تسلله إلى الداخل المحتل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال شاب من سكان قطاع غزة، بزعم تسلله من السلك الفاصل إلى البلدات المحتلة في "غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أحبط جنود الجيش الإسرائيلي مساء أمس محاولة لتنفيذ عملية في أعقاب اعتقال فلسطيني تسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة نحو كيبوتس العين الثالثة، وقد عثر على عبوة ناسفة وسكين بحوزته".

يشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي يبرر اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، من خلال خلق حجج ومزاعم لا أساس لها من الصحة، علمًا أنه لا يزال يعتقل أكثر من 6 آلاف أسير داخل المعتقلات.