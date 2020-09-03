ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعلن اعتقال شاب من غزة بزعم تسلله إلى الداخل المحتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:56 - 03 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال تتمركز عند السلك الفاصل مع قطاع غزة قوات الاحتلال تتمركز عند السلك الفاصل مع قطاع غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال شاب من سكان قطاع غزة، بزعم تسلله من السلك الفاصل إلى البلدات المحتلة في "غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أحبط جنود الجيش الإسرائيلي مساء أمس محاولة لتنفيذ عملية في أعقاب اعتقال فلسطيني تسلل عبر السياج الفاصل من قطاع غزة نحو كيبوتس العين الثالثة، وقد عثر على عبوة ناسفة وسكين بحوزته".

يشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي يبرر اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، من خلال خلق حجج ومزاعم لا أساس لها من الصحة، علمًا أنه لا يزال يعتقل أكثر من 6 آلاف أسير داخل المعتقلات.

الأكثر مشاهدة

متعلقات