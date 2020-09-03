الأزهر الشريف يدين اعتداء الاحتلال على المسن "أبو ناصر" في طولكرم

أدان الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بطريقة وحشية على مسن فلسطيني يدعى خيري حنون أبو ناصر، الثلاثاء، في طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وأعرب الأزهر الشريف، عن تضامنه مع المواطن أبو ناصر المدافع عن أرضه، والمتشبث بعلم بلاده، ضد المحتل الغاشم، مؤكدًا على موقفه الرافض لسياسات الاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقدساته.

ودعا الأزهر الشريف، جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة الاحتلال ومنعه من تكرارا مثل تلك الاعتداءات، مجددًا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن الفلسطيني خيري أبو ناصر، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.