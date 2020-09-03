جميع مكونات وخطوات عمل البيتزا في البيت

لا يزال البحث عن طريقة عمل البيتزا اللذيذة بجودة عالية في محركات الانترنت الشهيرة مثل: جوجل، حيثُ تصدرت كلمة طريقة عمل البيتزا قائمة الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة، لذا قمنا بوضع خطوات صناعة الوجبة العالمية الشهيرة بصيتها في هذه المقالة، حتى يستفيد منها كافة السكان.

وقال الاطباخ عن طريقة عمل البيتزا إنها سهلة الاعداد والتحضير، حيثُ يمكن لأي شخص أن يصنعها إذا طبق كافة خطوات الإعداد، بشكل صحيح، كما أن مكونات البيتزا يمكن الحصول عليها من المحالات التجارية والأسواق.

واشتهرت وجبة البيتزا بين سكان الأرض، حيثُ استطاعت أن تنافس الاطباق على موائد الطعام، بسبب خصائصها التي تتمتع فيها، فهي سهلة المضغ والبلغ والهضم، كما أنها مشبعة.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم، على وضع طريقة عمل البيتزا ومكوناتها، حتى يتسنى من الجميع اعداداها في المنزل، بأريحية تامة.

مكونات البيتزا (مقادير):

كوب ماء دافىء

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة عمل البيتزا :

أولاً- اضع الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً، ثم اخلط الدقيق بالملح وضعيهم في إناء كبير.

ثانيًا: اضف الزيت إلى الدقيق والملح، وبعدها اضف الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

ثالثًا: استمر في العجن واضف قليل من الماء إذا لزم الأمر، اضع العجين في إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

رابعًا: احضر صنيه البيتزا و اضع فيها قليل من الزيت، وابدأ بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

مقادير صلصلة البيتزا:

بصل مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

ثوم مفروم

طريقة عمل صلصة البيتزا:

أولاً: في الخطوة الاوى من طريقة عمل صلصة البيتزا: قم بتسخين إناء جيداً، ثم اضع فيه ملعقة من الزيت، وبعدها اضف إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، اضف الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم اضف عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

ثالثًا: اضف إلى الخليط السابق ملعقة الزعتر والفلفل الأسود.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة انتظر حتى تنضج الصلصة، ثم ضعيها على عجينة البيتزا.