أكثر من 26 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

ارتفعت حصّيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، حول العالم، فيما لا تزال الدول تُطبق إجراءاتها الوقائية لمواجهته الوباء، ومنع تفشيه.

وأوضحت أحدث إحصائية نشرتها وكالة "فرنس برس"، أن أعدد المصابين بالفيروس حول العالم بلغت 26,183,883 إصابة، تعافى 18,447,921 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 867,364 حالة وفاة.

وفق الوكالة الفرنسية، فإن فيروس كورونا تسبب بإصابة أكثر من 4 ملايين شخص في أوروبا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

الاثنين الماضي، أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن حملة تحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد ستنفذ في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي، انتاج أول لقاح عالمي ضد فيروس كورونا الجديد.