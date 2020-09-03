أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الأسهم والدولار

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعاً كبيراً خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفعت فيها أسعار الأسهم الأمريكية والدولار، بفضل النمو القوي للطلب على الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 92.87 نقطة بعد تراجعه أمس إلى أقل مستوى له منذ عامين مسجلا 91.75 نقطة.

وتراجع سعر الذهي اليوم بمقدار 34.20 دولار أي بنسبة 1.7 في المئة إلى 1944.70 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، بعد تراجعه خلال التعاملات إلى 1938.90 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 1.250 دولار أي بنسبة 4.4 في المئة إلى 27.395 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0080 دولار أي بنسبة 0.3 في المئة إلى 3.0205 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء نموا قويا جديدا للطلب على الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو الماضي.

وذكرت الوزارة أن الطلب على الإنتاج الصناعي ارتفع خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 6.4 في المئة ، وهي نفس نسبة نموه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون نمو الطلب خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 6 في المئة بعد نموه بمعدل 6.2 في المئة خلال حزيران/يونيو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

جاء استمرار النمو على خلفية نمو الطلب على السلع المعمرة بنسبة 11.4 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 7 .7 في المئة خلال حزيران/يونيو الماضي. وارتفع الطلب على معدات النقل بنسبة كبيرة أيضا.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع غير المعمرة ارتفع بنسبة 1.8 في المئة خلال تموز/يوليو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 5.3 في المئة خلال حزيران/يونيو الماضي.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل كثيرا من التوقعات.

وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة أيه.دي.بي المتخصصة في إعداد قوائم الأجور فإن الوظائف في القطاع الخاص زادت خلال آب/أغسطس الماضي بمقدار 428 ألف وظيفة بعد زيادتها بمقدار 212 ألف وظيفة خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بمقدار 950 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 167 ألف وظيفة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.