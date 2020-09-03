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بينهم جريح: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:29 - 03 سبتمبر 2020
اعتقالات اعتقالات
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 3/9/2020، عشرة مواطنين بينهم مصاب جرى إطلاق النار عليه عند اعتقاله.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الشاب عماد الطويل من جنين، وثلاثة شبان من طولكرم، وهم: أسيد راجح عثمان مرعي من منزله في المدينة، ورامي شلباية من ضاحية ذنابة في الجهة الشرقية، ومحمود شحادة من مخيم نور شمس.

كما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة عبدالله العطياني من طوباس، بعد إصابته بالرصاص في قدمه، ومحمد مظهر زين من بورين جنوب نابلس.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال ماهر عبدة وأحمد طه جيفارا من قرية كفر نعمة غربًا، كما أعاد الاحتلال اعتقال الأسير السابق أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل، علمًا أنه خاض إضرابًا عن الطعام استمر 113 يومًا.

ومن العيساوية شرق القدس، أفادت المصادر باعتقال الفتى منتصر سبته.

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