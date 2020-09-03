تعميم هام لسكان محافظة شمال غزة بسبب "كورونا"

أصدر نائب محافظة شمال غزة، أ. ماهر عدوان، اليوم الخميس، تعميمًا هامًا بشأن إجراءات مواجهة كورونا المستجد في المحافظة، جراء تصنيف وزارة الصحة لها بأنها منطقة حمراء.

وأكد عدوان، أنه يمنع تجوال المواطنين بشكل تام في كل أرجاء المحافظة لمدة 48 ساعة.

وأوضح أن المحلات التجارية ستكون مغلقة بشكل تام، وأنه "لن يسمح بالحركة الا لمركبات الشرطة والاسعاف فقط".

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، أمس، إبقاء حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال؛ حتى صدور تعليمات جديدة.

وأكد البزم في مؤتمر الايجاز اليومي التابع للحكومة، تمديد حظر التجوال مدة 48 ساعة جديدة اعتباراً من الليلة في محافظات: الوسطى، خانيونس، ورفح.

وأوضح أن الداخلية زيادة من تشديد الإجراءات في محافظة شمال غزة، حيث سيتم إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنين، وإبقاء شارع صلاح الدين فقط مفتوحاً للحركة الضرورية والطارئة التي تُقدرها الأجهزة المختصة ميدانياً.

وبين البزم، ان الداخلية قررت زيادة إجراءات فصل المناطق في محافظة الشمال عن بعضها البعض في ظل ازدياد أعداد الإصابات فيها.

وشدّد المؤتمر، على ضرورة التزام المواطنين بيوتهم خلال حظر التجوال، واتخاذ إجراءات السلامة، وارتداء الكمامة عند التحرك الطارئ والضروري.