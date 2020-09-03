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اغلاق محافظة سلفيت بالكاملة لمدة 48 ساعة بعد اصابة عريس بكورونا

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 00:08 - 03 سبتمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلن محافظ سلفيت في الضفة الغربية المحتلة في ساعة متأخرة من يوم الاربعاء عن اغلاق كامل للمحافظة لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف اصابة عريس بفيروس كورونا خالط عدد كبير جدًا من الناس المهنئين.

وفي التفاصيل أشار المحافظ إلى أن الاصابة التي تم الاعلان عنها تعود لموظفة تعمل في قسم النظافة في المستشفى وتبين أنها نقلت العدوى لشقيقها العريس من سلفيت وعروسته من حارس.

وأوضح المحافظ أن هناك اختلاط عدد كبير جدًا من الناس بسبب التهنئة والمباركة والعادات والتقاليد وطقوس الأفراح والمناسبات.

وبعد التأكد من تلك التفاصيل عقد محافظ سلفيت اجتماعًا طارئًا مع وزارة الصحة ومدراء الاجهزة الأمنية ورئيس بلدية سلفيت وتم اتخاذ القرار باغلاق المدينة وقرية حارس بشكل تام.

وأوضح أن المخابز والصيدليات سيسمح بفتحها في سلفيت وستمنع صلاة الجمعة أو الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.

 

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