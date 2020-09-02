هل اختطف المعارض الرواندي في دبي؟

اثارت ابنة المعارض الرواندي بول روسساباجينا جدلًا واسعًا في العالم أجمع لا سيما في دولة الامارات بعدما أعلنت عن اختطاف والدها في دبي.

وقالت ابنة المعارض الرواندي، الذي جُسدت شخصيته في فيلم "فندق رواندا" في هيوليوود وحازت على إعجاب واسع النطاق، أمس الثلاثاء، إنه اختطف أثناء وجوده في دبي قبل إعلان اعتقاله بتهمة الإرهاب.

ونفت دولة الإمارات العربية المتحدة أي علاقة لها باعتقال البطل الحقيقي لقصة فيلم "فندق رواندا" بول روسساباجينا، والذي ادعت ابنته اختطافه خلال تواجده في دبي قبل أن تعلن بلاده إلقاء القبض عليه.

وبحسب شبكة "سي إن إن" قال مسؤول إمارات، إن روسساباجينا غادر دبي بشكل قانوني، يوم الجمعة الماضي، على متن طائرة خاصة متجهة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأضاف أنه بعد هبوط الطائرة في دبي، يوم الخميس، توجه روسساباجينا إلى أحد الفنادق، قبل أن تقلع الطائرة بعد خمس ساعات من مطار آل مكتوم، بعد منتصف الليل بقليل، مشيرًا إلى أن المعارض الرواندي البارز "دخل وغادر البلاد بشكل قانوني".

وأعلنت جمهورية رواندا، الاثنين، اعتقال المعارض -الذي جسد دوره الممثل الأمريكي دون تشيد- وذلك بتهمة الإرهاب، وعرضته أمام وسائل الإعلام وهو مكبل اليدين.

يعيش روسساباجينا خارج رواندا منذ عام 1996، أولاً في بلجيكا ثم في تكساس في الولايات المتحدة. قالت السلطات الرواندية إنها أصدرت مذكرة توقيف بحقه للرد على تهم بارتكاب جرائم خطيرة بما في ذلك الإرهاب والحرق العمد والاختطاف والقتل ضد المدنيين الروانديين الأبرياء العزل.

استشهدت السلطات الرواندية "بالتعاون الدولي" في إلقاء القبض عليه، ولم تقدم أي تفاصيل لكنها أشارت إلى أن الإنتربول شارك في العملية، ولم تذكر أين أو كيف تم القبض عليه.