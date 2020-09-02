مهجة القدس توضح سبب استشهاد الأسير داوود الخطيب داخل سجن عوفر الاسرائيلي

أصدرت مهجة القدس للشهداء والأسرى بيانًا توضيحيًا مساء اليوم الأربعاء حول سبب استشهاد الأسير داوود الخطيب داخل سجن عوفر الإسرائيلي.

وكانت وسائل اعلام الاحتلال زعم أن استشهاد الأسير الخطيب جاء بسبب جلطة قلبية حادة مفاجئة، إلا أن مهجة القدس أكدت أن سبب الاستشهاد هو الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة مصلحة سجون الاحتلال.

وحملت مهجة القدس الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير داوود الخطيب، مطالبة هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال.

ودعت المهجة جميع المؤسسات الإنسانية الدولية وخاصة الصليب الأحمر لتنظيم فحص دوري طبي للأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات لتوفير العناية والرعاية الصحية والإنسانية لهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى منهم طبقاً لاتفاقيات جنيف.

وأكدت على ضرورة ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الإهمال الطبي المتعمد أينما وجدوا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم.

وشددت على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمقصود "الموت البطيء" التي ينفذها العدو الصهيوني بحق أسرانا أدت إلى إصابة العديد من الأسرى المجاهدين بمرض السرطان وأمراض أخرى مزمنة.