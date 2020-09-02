داخلية غزة تفرض اجراءات مشددة بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا

فرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، اجراءات مشددة على كافة محافظات القطاع بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ومددت الوزارة حظر التجوال لمدة 48 ساعة محافظات الوسطى وخانيونس ورفح اضافة الى تشديد حظر التجوال في محافظتي الشمال وغزة.

وجاء الاعلان عن الاجراءات المشددة في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بين المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، والمتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة.

وأكد البزم استمرار حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى اشعار أخر، لافتًا إلى أن الداخلية ستشدد الإجراءات بمحافظة شمال قطاع غزة وسيتم اغلاق كافة الطرق الرئيسية.

وأوضح أن الوزارة قررت زيادة اجراءات فصل مناطق محافظة الشمال في ظل ازدياد أعداد المصابين بكورونا، قائلًا: "ستستمر حالة حظر التجوال المشددة حتى صدور تعليمات جديدة".

أما في جنوب القطاع فقد أكد البزم، على أن الداخلية قررت تمديد حظر التجوال 48 ساعة في محافظات الوسطى وخانيونس ورفح.

وفيما يتعلق بعدد المصابين أشار الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد أن زيادة العدد واتساع رقعة انتشار المرض ينذر بخطورة كبيرة في الأيام القادمة وتضعنا أمام مسؤولية مجتمعية.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في أعداد الإصابات بالمناطق الملتزمة بالإجراءات الوقائية والعكس صحيح "زيادة في المناطق غير الملتزمة".