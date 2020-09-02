أعلنت نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء استشهاد الأسير داوود الخطيب داخل سجن عوفر الإسرائيلي بعض قضاء 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الاسير أن الأسير داوود الخطيب استشهد نتيجة تعرضه لجلطة قلبية، وفقًا للرواية المتوفرة لدى النادي حتى اللحظة.

يذكر أنه 6 أشهر فقط متبقية للإفراج عن الأسير داوود الخطيب من سجون الاحتلال

وكانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أكدت أن سبب استشهاد الأسير داوود الخطيب ناتجة عن الاهمال الطبي المتعمدة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وحملت مهجة القدس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير الخطيب مطالبة هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال