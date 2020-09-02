الأسير "عرندس" يتنسم عبير الحرية بعد انتهاء حجره الصحي

من المقرر أن تنسم القائد في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد عرندس الليلة عبير الحرية بعد انتهاء فترة حجره الصحي التي استمرت ثلاثة أسابيع ضمن اجراءات الوقاية الصحية من نقل وانتشار فيروس كورونا.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي أفرجت عن الأسير المجاهد الدكتور محمد محمد محمود عرندس (42 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 19 عاماً.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 13/08/2001م، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن تسعة عشر عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

يذكر، أن الأسير المحرر د. محمد عرندس ولد بتاريخ 04/01/1978م؛ وهو أعزب، وهو دكتور صيدلي؛ ويُعد أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وكان أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال، وأمضى مدة محكوميته كاملةً قضاها متنقلاً بين معظم السجون، وأفرج عنه من سجن رامون.