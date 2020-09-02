هنية يلتقي النخالة في بيروت قُبيل اجتماع الامناء العامين للفصائل

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في بيروت، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، التقى مساء اليوم، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في العاصمة اللبنانية.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"القدس" دوت كوم، فإن اللقاء بحث تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك ما يتعلق بملف غزة والتفاهمات مع الاحتلال.

وبينت المصادر أن الجانبين بحثا اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد مساء غد الخميس ما بين رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكدا ضرورة وحدة الموقف المشترك بينهما وبين الفصائل بشأن ما سيحمله الاجتماع.

يُشار إلى أن اسماعيل هنية وصل يوم أمس إلى العاصمة بيروت والتقى العديد من الشخصيات اللبنانية والفلسطينية.

أن مصادر خاصة كشفت لوكالة فلسطين اليوم اسماء وفد حركة الجهاد الإسلامي المشارك في اجتماع الامناء العامون للفصائل وهم: "

يذكر أن مصدر مسؤول في الحركة كشف لفلسطين اليوم أسماء الوفد المشارك في اجتماع الامناء العامين للفصائل ببيروت ويترأسهم القائد زياد النخالة والدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي والأستاذ عبد العزيز الميناوي عضو المكتب السياسي وممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.