"فلسطين اليوم" تكشف وفد "الجهاد" المشارك في اجتماع الأمناء العامين في بيروت

علمت وكالة فلسطين اليوم أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة سيترأس وفد الحركة الذي سيشارك في اجتماع الأمناء العامين يوم غداً الخميس بين رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرس.

وأكد مصدر مسؤول في الحركة أن الوفد يضم الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي والأستاذ عبد العزيز الميناوي عضو المكتب السياسي وممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وكشف المصدر أن الأمين العام أجرى سلسلة لقاءات مع الوفود الفلسطينية التي ستشارك في الاجتماع في إطار توحيد الموقف الفلسطيني .

من المقرر أن يعقد الاجتماع مساء الخميس في رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرس، بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، في ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها عبر ما يسمى "صفقة القرن" ومخطط الضم والاستيطان، والتهافت العربي للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.