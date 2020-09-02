اصابة 3 لاعبين في باريس سان جرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحوصات الطبية التي خضعوا لها مؤخرا.

ولم يكشف الفريق الباريسي في بيانه عن أسماء اللاعبين المصابين، المتوقع وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

بيد أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن كلا من النجم البرازيلي نيمار، والثنائي الأرجنتيني أنخل دي ماريا، ولياندرو باريديس، أصيبوا بفيروس كورونا، بحسب المسحات التي قاموا بها.

ومن المتوقع عزل الثلاثي بشكل رسمي وعدم حضورهم تدريبات سان جيرمان، تمهيدا للعودة إلى التدريبات من أجل منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقرر النادي استمرار خضوع كافة عناصر الفريق، بداية من الطاقم التدريبي إلى اللاعبين، لفحوصات دورية في الأيام القليلة المقبلة، للاطمئنان على سلامتهم.

وسيستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة مضيفه لانس، يوم 20 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الفرنسي للموسم (2020-2021).