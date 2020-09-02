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أمير قطر يلتقي كوشنير ويؤكد موقف بلاده من القضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 18:46 - 02 سبتمبر 2020
أمير قطر يلتقي كوشنير في الدوحة.PNG أمير قطر يلتقي كوشنير في الدوحة.PNG
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استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد اليوم الأربعاء جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في العاصمة الدوحة، لمناقشة العديد من القضايا الاستراتيجية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة عملية "السلام" في المنطقة العربية.

وناقش الطرفان وفقًا لوكالة الأنباء القطرية كافة القضايا ذات العلاقات الثنائية بجانب عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الأمير تميم وفقًا للوكالة الرسمية على موقف دولة قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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