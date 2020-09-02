الاحتلال يسلم إخطارات بهدم خمسة مساكن في قرية بيرين بمسافر يطا

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم خمسة مساكن في قرية بيرين بمسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، اليوم الأربعاء.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب جبور إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات لهدم خمسة منازل تعود للمواطنين فايز امريزيق الفقير، وعمران يوسف برقان، ويوسف سعيد العنجوري، وجعفر القاضي، ويوسف العجلوني.

وأضاف ان سلطات الاحتلال أمهلتهم 96 ساعة قبل الشروع بعملية الهدم، مشيرا إلى أن هذه البيوت تؤوي عشرات العائلات وأطفالهم، وأن الاحتلال يستهدف التجمعات السكانية في مسافر يطا لإفراغ المواطنين منها.

وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزلين وبركسا في قرية جنبا شرق يطا، وغرفة زراعية وبئرا في منطقة وادي الأعور قرب منطقة الفحص جنوب الخليل.