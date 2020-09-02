اشتية: لن نسمح باستخدام السلاح خارج القانون وسنتخذ أقصى العقوبات

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله د. محمد اشتية، أن الحكومة مصرة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون فقط.

وثمن اشتية خلال اجتماع، عقد اليوم الأربعاء، قرار رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، مؤكدا "أنه لن يكون هناك اي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون، والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن: "لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون".

وقال محيسن: "السلاح المنفلت موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى، وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا".