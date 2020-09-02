"الكابينت" الاسرائيلي يصادق على عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين

صادق مجلس "الكابينت" الإسرائيلي الأمني السياسي المصغر، اليوم الأربعاء، على اقتراح وزير الحرب بيني غانتس، والذي يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل نهائي؛ حتى لو لم يكونوا منتمين لحركة "حماس".

وقال غانتس: "منذُ دخولي وزارة الجيش أمرت بحزمة ردع واسعة وجهت فيها بعدم الإفراج عن الجثامين والإعلان عن أموال المنظمات والاستيلاء عليها وتكثيف الهجمات والردود على أي خرق في أي جبهة"، وفق القناة 7 العبرية.

وشدّد وزير الحرب الإسرائيلي، على أن عدم إعادة جثامين الفلسطينيين، هو جزء من التزام (إسرائيل) بالحفاظ على أمن المستوطنين؛ وحتى إعادة جنود الإسرائيليين الأسرى بين أيدي المقاومة في غزة.

وتمكنت المقاومة في غزة، من أسر عدد من الجنود الإسرائيليين أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، وحينها فرضت المقاومة شروطًا على الاحتلال لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة، إلا أن بنيامين نتنياهو يرفض الشروط ويتعمد الإطالة في التفاوض لإتمام الصفقة.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال تحتجز مئات الالاف من جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر "الأرقام"، حيثُ يعارض القانون الدولي تلك المقابر، ويطالب بإعادة الجثامين لذويهم.