3 إصابات بـ"كورونا" بين صفوف لاعبي باريس سان جرمان

أصيب ثلاثة لاعبين، اليوم الأربعاء، في صفوف نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي للعام الحالي، بفيروس كورونا المستجد، المتلازم للجهاز التنفسي.

وأعلن باريس سان جرمان، إصابة ثلاثة من لاعبيه بالفيروس، دون الكشف عن أسمائهم.

وذكر وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على "تويتر": إن" المصابين بالوباء يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوص خلال الايام المقبلة".

وأوضح النادي الفرنسي، أن اللاعبين الثلاثة سيتغيبون عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 من سبتمبر الجاري أمام لنس، وربما عن مواجهة ضيفه مرسيليا في 13 منه.

في حين، رجحت صحفية "ليكيب" الفرنسية المحلية، أن اللاعبين المصابين قد يكونان الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، حيثُ أمضيا العطلة في جزيرة إبيزا الإسبانية السياحية.